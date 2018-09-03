В Кривом Роге произошла масштабная утечка хлора: пострадала женщина

Сегодня, 12:32

Газообразное облако распространилось на площади 100 квадратных метров

 


Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В городе Кривой Рог Днепропетровской области произошла масштабная утечка хлора, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Об утечке на территории склада хлора на Никопольском шоссе спасателям стало известно сегодня утром в 8:20. В 8:55 спасателям удалось локализировать утечку, а в 9:05 ее ликвидировали.

Как выяснилось, при переливании жидкого хлора из танка в транспортировочную емкость в задвижке между танком и емкостью не выдержал уплотнитель, из-за чего произошла утечка 25-30 кг хлора. Образовалось облако газообразного хлора объемом около трех кубических метров и распространилось на площади 100 квадратных метров.

В результате инцидента пострадала оператор хлорных установок. Женщину 1964 года рождения с подозрением на отравление парами хлора госпитализировали в больницу.

Напомним, днем 7 августа на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка (Р-52) в Петриковском районе неподалеку от села Ивановка Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны

Это не единственная утечка опасного вещества из фуры в Украине за последнее время. Например, на трассе Харьков – Симферополь перевернулся грузовик, нагруженный каустической содой. Последствия предотвращали при помощи спецтранспорта.
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