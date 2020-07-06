В Кривом Роге провели масштабную операцию против наркоторговли: фото и видео

В Кривом Роге полиция провела масштабную операция по борьбе с торговлей наркотиками и задержанию наркодилеров, которые действовали на территории города.

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Как сообщили в Национальной полиции, в состав группы входило семеро местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет, которые занимались продажей "товара" через интернет.

"В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности полицейские провели всего более 40 обысков и задержали 10 человек. По результатам обысков изъято наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и денежные средства", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что четверо из них ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. Установлено, что между самими злоумышленники было четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались продажей.

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"Сегодня шестерым из них избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов изъяли метадон, каннабис, опий ацетилированный, ангидрид, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

Сейчас полицейские отрабатывают места нахождения и документирования преступной деятельности других участников группировки на территории города.

В тот же день полицейские в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск – было изъято 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тысячи гривен, полученные от продажи препаратов.

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В тот же день провели ряд обысков по месту жительства подозреваемых в сбыте наркотиков. Был изъят каннабис, порошкообразное вещество, похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили и задержали 43-летнего местного жителя, который занимался сбытом кокаина. За продажу одной "партии" он зарабатывал около 150 долларов.

Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина.Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

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