В Кривом Роге пьяная водитель сбила пешеходов на "зебре": двое погибших

Женщина пыталась убежать с места ДТП, но ее задержали

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Кривом Роге пьяная водитель сбила четырех человек на пешеходном переходе. Двое из них погибли на месте.

Как рассказали в пресс-службе полиции в Днепропетровской области, ДТП произошло 8 января в 19:45 на улице Каткова. За рулем Audi находилась 31-летняя местная жительница. После наезда она сбежала с места аварии.

Местное издание "Первый Городской" сообщает, что под колеса легковушки попали четверо пешеходов. Двое пострадавших, женщины 47 и 57 лет, скончались на месте.

По факту ДТП копы уже открыли уголовное производство. Теперь женщине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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