В Кривом Роге пьяный мужчина до смерти забил свою мать

Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Pixabay

В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Жуткое убийство произошло 16 июня в Центрально-Городском районе города. Во время застолья в одной из квартир между 38-летним мужчиной и его 60-летней матерью разгорелся конфликт. Не справившись с эмоциями, горе-сын избил женщину. От полученных травм она скончалась.

"Полицейские установили обстоятельства преступления и задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках открытого по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Продолжаются следственные действия", — сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

Если суд докажет вину мужчины, он проведет за решеткой от 7 до 10 лет.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил жену.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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