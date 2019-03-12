В Кривом Роге расстреляли такси: три человека оказались в больнице

В результате нападения водитель и два пассажира такси получили огнестрельные ранения

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Кривом Роге расстреляли такси: три человека оказались в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg 2019-03-12T11:23:12+02:00 Днепр В результате нападения водитель и два пассажира такси получили огнестрельные ранения

В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 12 марта неизвестные обстреляли автомобиль такси. В результате нападения три человека – водитель и двое пассажиров – были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, инцидент произошел около двух часов ночи в Металлургическом районе города. О происшествии заявил водитель такси. По предварительным данным, пострадавшие получили непроникающие ранения тела.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства нападения. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее стало известно о том, что в Харькове на парковке двое неизвестных стреляли в мужчину. По данным полиции, инцидент квалифицировали как покушение на убийство. Стрельба произошла вечером 11 марта на Московском проспекте.

Как выяснилось, около 21:00 на парковке двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия и в результате 30-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.

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