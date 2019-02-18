В Кривом Роге разоблачили интернет-продавцов героина и опиума
Опасные наркотики продавались в сети и передавались через закладки
В Кривом Роге сотрудники уголовного розыска в ходе спецоперации задержали двух человек, которые занимались продажей наркотиков по интернету и передавали их клиентам через "закладки".
Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Днепропетровской области, в операции были задействованы сотрудники полиции, местной прокуратуры, а также бойцы спецподразделения КОРД.
"Во время санкционированных обысков стражи порядка обнаружили и изъяли 210 слип-пакетов с героином, 76 резиновых шариков с опием ацетилированным, около 1350 мл опиума. Также изъяты банковские карточки, деньги и мобильные телефоны", – говорится в сообщении.
Были задержаны подозреваемые – 35-летний мужчина и 23-летняя девушка. 14 и 15 февраля суд назначил им меру пресечения – содержание под стражей до 21 марта.
"Наркоторговцам грозит уголовная ответственность по статье "незаконное производоство, покупка, хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ", которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.
Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.
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