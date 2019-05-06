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В Кривом Роге разоблачили организатора нарколаборатории

6 мая, 13:04

Мужчину подозревают в изготовлении наркотиков и организации притона

У организатора нарколаборатории обнаружили пистолет
У организатора нарколаборатории обнаружили пистолет. Фото: Нацполиция

В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в содержании наркопритона и изготовлении психотропных веществ. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, местный житель создал в своем доме лабораторию, где занимался изготовлением метамфетамина. Во время обысков у него обнаружили наркотики, оборудование для их изготовления, запрещенные таблетки, пакеты с психотропными веществами и пистолет с патронами к нему.

В момент прибытия стражей порядка к дому подозреваемого там оказались два человека, которые сообщили, что купили и принимали наркотики в этом помещении.

"Все изъятые при обыске предметы направлены на экспертизу. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям о незаконном производстве прекурсоров, похищении, присвоении или вымогательстве оборудования, предназначенного для изготовления наркотических веществ, организация или содержание мест для незаконного употребления наркотических средств, незаконном обращении с оружием", — рассказали в пресс-службе полиции.

За содержание наркопритона мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, за хранение оружия – от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре накрыли наркопритон и задержали банду торговцев наркотиками. Также стоит напомнить о том, какие наркотики угрожают национальной безопасности Украины и откуда в нашу страну поступают запрещенные вещества.

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Тег наркотики, Кривой Рог, притон, амфетамин, метамфетамин

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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