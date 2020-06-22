В Кривом Роге разоблачили женщин, которые распространяли детскую порнографию

Запрещенный контент публиковали еще с начала года

В Кривом Роге две женщины распространяли в Интернете детскую порнографию. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба, 54- и 35-летние местные жительницы публиковали такой контент с начала года.

Во время обысков по месту жительства женщин правоохранители изъяли три компьютерных системных блока, ноутбук, на которых хранились файлы с детской порнографией, и три роутера.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Женщин уже задержали. После выводов экспертов всем причастным к сбыту порнографии выберут меру пресечения и сообщат о подозрении.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина. В Черниговском облглавке полиции уточнили, что по факту ЧП открыто уголовное производство.

Подобный случай произошел и в Ровенской области. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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