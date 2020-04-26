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В Кривом Роге разыскали мужчину с коронавирусом, который сбежал из больницы

26 апреля, 04:35

Руслан Ровик

Мужчина ушел из больницы в свою религиозную общину, в которой жил до госпитализации

В Кривом Роге обнаружили мужчину, инфицированного коронавирусом, который самовольно ушел из инфекционной больницы.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, сообщает "Первый городской".

Как выяснилось, из больницы мужчина вернулся на место своего постоянного пребывания – реабилитационный центр при Евангелистской церкви. В этой общине медики провели 39 быстрых тестов внутри этой религиозной общины, шестеро оказались положительными.

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Больных с подозрением на COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу Кривого Рога, а вскоре у двоих из них подтвердили коронавирус с помощью ПЦР-тестирования. Среди новых пациентов был и беглец.

"Можно быть уверенными, что распространение через него дальнейшее не пошло. Он сразу вернулся туда, где он находился (в реабилитационный центр)", – сказал Олейник.

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Остальных людей из религиозной общины поместили на обсервацию в городскую больницу, а медучреждение взяли под охрану Нацгвардия и полиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что большинство верующих отметили Пасху дома, как и просила власть – послушными и ответственными оказались 69% украинцев.

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Также стоит добавить, что в Минздраве назвали десятку областей-лидеров по распространению коронавируса. "Победителями" оказались Буковина и Киев.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Кривой Рог инфекция коронавирус обсервация

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