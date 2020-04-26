В Кривом Роге разыскали мужчину с коронавирусом, который сбежал из больницы

Мужчина ушел из больницы в свою религиозную общину, в которой жил до госпитализации

В Кривом Роге обнаружили мужчину, инфицированного коронавирусом, который самовольно ушел из инфекционной больницы.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, сообщает "Первый городской".

Как выяснилось, из больницы мужчина вернулся на место своего постоянного пребывания – реабилитационный центр при Евангелистской церкви. В этой общине медики провели 39 быстрых тестов внутри этой религиозной общины, шестеро оказались положительными.

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Больных с подозрением на COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу Кривого Рога, а вскоре у двоих из них подтвердили коронавирус с помощью ПЦР-тестирования. Среди новых пациентов был и беглец.

"Можно быть уверенными, что распространение через него дальнейшее не пошло. Он сразу вернулся туда, где он находился (в реабилитационный центр)", – сказал Олейник.

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Остальных людей из религиозной общины поместили на обсервацию в городскую больницу, а медучреждение взяли под охрану Нацгвардия и полиция.

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