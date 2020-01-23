В Кривом Роге разыскивают двух без вести пропавших братьев (фото)

В Кривом Роге полицейские разыскивают двух пропавших детей – 11 и 14-летнего братьев. Мальчики 22 января ушли из школы и до сих пор их никто не видел.
В пресс-службе местной полиции рассказали, как выглядят пропавшие ребята.
Старший из братьев – Сивиринов Александр Александрович. Мальчик 2006 года рождения.
Приметы пропавшего: на вид Саше 12-14 лет, рост мальчика – 160 см, он среднего телосложения. Волосы у подростка короткие и темные, а глаза – карие.
Был одет: обувь у Саши была черная, на подошве была красная полоска. Ребенок был одет в серый с полосками свитер, серый гольф с ромбами, черные школьные брюки.
Младший брат – Сивиринов Дмитрий Александрович, он 2009 года рождения.
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Приметы пропавшего: на вид Диме 10-11 лет, рост мальчика 155-160 см. Он среднего телосложения. Волосы у ребенка короткие и темные, а глаза – карие.
Был одет: обувь у Димы была черная. Мальчик был одет в черный с белыми полосками свитер, черные школьные брюки и бежевую рубашку.
Полицейские просят людей, которым известна какая-либо информация о местонахождении детей, сообщить им по телефонам: (096) 86 53 949, 098 068 62 99, 098 240 56 82 или 102.
Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.
Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.
Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.
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