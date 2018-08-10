В Кривом Роге СБУ ликвидировала сеть порностудий

В городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники СБУ ликвидировали сеть порностудий, на которой снимали материалы порнографического характера и публиковали их в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местные жители наладили нелегальный бизнес по изготовлению и реализации фото- и видеоматериалов порнографического содержания. В качестве "моделей" злоумышленники использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек", – говорится в сообщении.

На данный момент организатору и одному из участников организованной преступной группировки объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.

Не так давно в Киеве сотрудники полиции разоблачили порностудию, которая разместилась в съемной квартире, где шестеро "сотрудниц" были моделями в съемках нелегального видео.

Напомним, ранее в Днепре копы разоблачили бордель, который действовал в арендованной квартире.