В Кривом Роге СБУ ликвидировала сеть порностудий
На студии "работали" несовершеннолетние девушки
В городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники СБУ ликвидировали сеть порностудий, на которой снимали материалы порнографического характера и публиковали их в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что местные жители наладили нелегальный бизнес по изготовлению и реализации фото- и видеоматериалов порнографического содержания. В качестве "моделей" злоумышленники использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек", – говорится в сообщении.
На данный момент организатору и одному из участников организованной преступной группировки объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.
Не так давно в Киеве сотрудники полиции разоблачили порностудию, которая разместилась в съемной квартире, где шестеро "сотрудниц" были моделями в съемках нелегального видео.
Напомним, ранее в Днепре копы разоблачили бордель, который действовал в арендованной квартире.
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