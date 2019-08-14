В Кривом Роге семеро спасателей вытаскивали мальчика, застрявшего головой в решетке

В Кривом Роге семеро спасателей вытаскивали шестилетнего мальчика, который застрял головой между оконными решетками. Как оказалось, маленький проказник решил выбраться через окно квартиры на первом этаже.

Проделка не удалась – сквозь решетку не пролезла голова малыша. Вытаскивать ребенка-экстремала пришлось бойцам ГСЧС с помощью гидравлического инструмента.

Медики осмотрели проказника и вынесли вердикт – мальчик цел и невредим, только очень напуган.

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Ранее сообщалось, что в поселке Новотроицкое шестилетний мальчик застрял металлической конструкции на игровой площадке. Ребенка из "ловушки" вытащили спасатели.

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А в Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки, и, чтобы его освободить, потребовалась помощь спасателей.

"В оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что требуется помощь ребенку, который застряла левой ногой в решетке канализационного люка по адресу: г. Белая Церковь ул. Расковой", – отметили в ГСЧС.

На вызов выехал дежурный караул 2-го спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения. Ногу мальчика 2011 рождения освободили с помощью электроинструмента.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

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