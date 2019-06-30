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В Кривом Роге сильный ветер перевернул батут с детьми, семеро пострадавших

30 июня, 18:27

Двоих женщин госпитализировали в больницу, пятеро детей получили ушибы

Фото: Первый криворожский
Фото: Первый криворожский.

Детский надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра в Кривом Роге Днепропетровской области, пострадали семь человек. Об этом 30 июня сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на городское управление Национальной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в микрорайоне Восточный-2.

В результате происшествия две женщины госпитализированы в городскую больницу № 2, пятеро детей получили ушибы.

В свою очередь местное издание "Первый криворожский" пишет, что надувную горку сорвало ветром 29 июня около 19:30.

"Пострадали двое взрослых – мама и бабушка детей, которые находились на батуте. Одну из женщин госпитализировали во 2-ю городскую больницу. У пятерых детей, которые упали на землю и их на какое-то время накрыло батутом, незначительные ушибы и шок", – говорится в сообщении.

В мае новости "Сегодня" писали, что в американском штате Оклахома пятеро школьников травмировались, когда сильный порыв ветра поднял в воздух надувной батут, на котором они играли. Их унесло на расстояние более 70 метров. 

В том же месяце аналогичный случай произошел в Китае, где внезапный порыв ветра перевернул батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома. Двое детей погибли, еще семеро получили ранения.

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Тег дети, аттракцион, Кривой Рог, батут

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