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В Кривом Роге скончалась беременная, которую поджег парень. Без мамы остались двое детей

1 июня, 13:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девушка около недели провела в больнице, но медики не смогли ее спасти

В больнице Кривого Рога скончалась беременная, которую облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель. Девушка лежала в реанимации.

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Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что без мамы остались двое ее детей. Ими занимаются работники ювенальной превенции.

У девушки было повреждено около 50% тела – лицо, туловище, руки, ноги и дыхательные пути. Примерно неделю врачи боролись за ее жизнь в отделении реанимации, но спасти девушку не удалось.

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Также СМИ пишет, что после случившегося парень сказал соседям, якобы погибшая сама обожглась, и убежал из квартиры. Сейчас он задержан.

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Напомним, по месту проживания пары провели обыск, копы изъяли у парня оружие.

Видео: Сегодня

Также мы писали, что в Кропивницком спасают 5-месячную Софию с ожогами 25% тела.

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