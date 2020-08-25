В Кривом Роге столкнулись грузовик и легковушка: погибли два человека (фото и видео)

В Днепропетровской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – на выезде из Кривого Рога столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погибли два человека.
Как сообщает "Первый криворожский", трагедия произошла 24 августа недалеко от заправки на Кировоградском шоссе.
Как стало известно, грузовик DAF двигался со стороны Кропивницкого, а Toyota ехала из Кривого Рога.
По предварительным данным, пикап выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. После столкновения Toyota вылетела на обочину и протаранила столб.
В результате аварии погибло два человек, которые находились в легковом автомобиле.
Напомним, ранее в Днепре произошла серьезная авария, в которой погиб годовалый ребенок и получили ранения еще пять человек.
Также мы сообщали, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.
Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:
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