В Кривом Роге тысячи людей остались без газа из-за аварии

В Днепропетровской области около 14 тысяч жителей Кривого Рога 13 марта остались без газа после аварии на магистральном трубопроводе.

Как стало известно, инцидент произошел во время сварочных работ – после утечки газа вспыхнул пожар.

Огонь был потушен сразу же, однако 90 многоэтажек пришлось отключить от газоснабжения.

Газопровод был восстановлен уже через два часа, но подключение абонентов начнется только сегодня.

Как сообщалось, 20 декабря Кабинет министров создал Фонд энергоэффективности. На финансирование фонда в 2018 году в госбюджете предусмотрено почти 2 млрд гривен.

Согласно закону "О Фонде энергоэффективности", учреждение должно поддерживать внедрение инструментов стимулирования и проведение мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.

Фонд может получать от правительств, агентств и учреждений иностранных государств, а также от международных финансовых организаций финансовые взносы и помощь в форме целевых грантов или иным способом на основании соответствующего договора.

Так, ранее Гройсман заявлял о переговорах с Еврокомиссией о предоставлении 50 млн евро для Фонда энергоэффективности в 2017 году и еще 50 млн евро в 2018 году.