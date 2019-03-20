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В Кривом Роге в многоэтажке вспыхнула квартира: из огня спасли женщину

Сегодня, 10:26

Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы

Фото: Pixabay
В Кривом Роге в многоэтажке вспыхнула квартира: из огня спасли женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg Днепр Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы

В Кривом Роге в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Во время тушения спасатели вытащили из огня женщину, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 1:55. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на третьем этаже многоэтажки на улице Владимира Терещенко в Терновском районе города. В одной из комнат спасатели обнаружили женщину, которая крепко спала. Разбудив ее, они помогли хозяйке покинуть квартиру. Сам пожар спасатели локализовали в 02:11, а ликвидировали его в 2:12.

"Спасенную хозяйку квартиры, 1967 года, осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи. Женщина отказалась от госпитализации. Его физическое состояние медики классифицировали как удовлетворительное", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли 608 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, квартира, женщина, многоэтажка, Кривой Рог, спасение, ГСЧС, Днепропетровская область

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