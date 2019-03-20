В Кривом Роге в многоэтажке вспыхнула квартира: из огня спасли женщину
Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы
В Кривом Роге в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Во время тушения спасатели вытащили из огня женщину, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 1:55. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на третьем этаже многоэтажки на улице Владимира Терещенко в Терновском районе города. В одной из комнат спасатели обнаружили женщину, которая крепко спала. Разбудив ее, они помогли хозяйке покинуть квартиру. Сам пожар спасатели локализовали в 02:11, а ликвидировали его в 2:12.
"Спасенную хозяйку квартиры, 1967 года, осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи. Женщина отказалась от госпитализации. Его физическое состояние медики классифицировали как удовлетворительное", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли 608 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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