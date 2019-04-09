В Кривом Роге во время пьяной ссоры мужчина до смерти забил соседа

На теле погибшего были обнаружены серьезные повреждения

Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Кривом Роге во время пьяной ссоры мужчина до смерти забил соседа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg 2019-04-09T17:38:00+03:00 Днепр На теле погибшего были обнаружены серьезные повреждения

В Кривом Роге Днепропетровской области во время пьяной ссоры мужчина до смерти забил своего соседа, нанеся ему множество ударов ногами и руками. От полученных травм пострадавший скончался.

Во время судебного заседания обвиняемый, который ранее уже отбывал наказание за убийство, частично признал свою вину, сообщили в пресс-службе Кировоградской прокуратуры.

Как стало известно, в селе Широкое, в помещении бани вечером 5 марта нашли труп 59-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены серьезные повреждения головы. Подозреваемого задержали на месте.

Труп пожилого мужчины обнаружили родственники владельца помещения. Как выяснилось, хозяин на время отсутствия попросил присмотреть за имуществом своего 27-летнего знакомого, а парень пригласил к себе товарища 59 лет.

В день происшествия мужчины выпивали. Между ними возник конфликт. По предварительной версии, молодой парень несколько раз ударил огнетушителем своего товарища. От травм мужчина скончался. Парень был сильно пьян.

После рассмотрения этого дела в суде обвиняемому было назначено наказание – тюремное заключение сроком на 10 лет.

Напомним, в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Также на прошлой неделе в одном из супермаркетов столичного ТЦ на улице Калнышевского, 2, на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.

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