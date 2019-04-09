В Кривом Роге водитель маршрутки без прав перевозил пассажиров
Права у мужчины отобрали прошлым летом из-за неуплаты алиментов
В Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области полицейские остановили водителя маршрутки без документов, передает 34.ua.
8 апреля около 8:20 экипаж патрульных остановил микроавтобус Mercedes-Benz. Транспорт двигался по маршруту №240 на проспект Мира. Полицейские заметили, что водитель перевозит стоячих пассажиров.
Во время проверки документов оказалось, что шофер перевозил горожан без водительского удостоверения – права у мужчины отобрали прошлым летом из-за неуплаты алиментов. На нарушителя составлен админпротокол. Теперь ему грозит штраф.
Напомним, в Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек. Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.
Ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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