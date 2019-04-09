В Кривом Роге водитель маршрутки без прав перевозил пассажиров

Права у мужчины отобрали прошлым летом из-за неуплаты алиментов

Маршрутка в Днепре, иллюстрация.. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Кривом Роге водитель маршрутки без прав перевозил пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f7/a4f/5c87f7a4f2517.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f7/a4f/5c87f7a4f2517.jpg 2019-04-09T15:12:00+03:00 Днепр Права у мужчины отобрали прошлым летом из-за неуплаты алиментов

В Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области полицейские остановили водителя маршрутки без документов, передает 34.ua.

8 апреля около 8:20 экипаж патрульных остановил микроавтобус Mercedes-Benz. Транспорт двигался по маршруту №240 на проспект Мира. Полицейские заметили, что водитель перевозит стоячих пассажиров.

Во время проверки документов оказалось, что шофер перевозил горожан без водительского удостоверения – права у мужчины отобрали прошлым летом из-за неуплаты алиментов. На нарушителя составлен админпротокол. Теперь ему грозит штраф.

Напомним, в Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек. Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.

Ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.

Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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