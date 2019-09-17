В Кривом Роге воровка ограбила центр дошкольного образования

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая обокрала центр внешкольного образования.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, происшествие случилось еще в начале сентября, однако установить личность и задержать 34-летнюю ранее судимую подозреваемую удалось только 16 сентября.

Выяснилось, что женщина, попросившись в туалет, зашла в центр внешкольного образования, проникла в раздевалку и вынесла оттуда 350 гривен, три мобильных телефона, внешний аккумулятор (пауэрбанк) и парфюм.

"Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия и вероятное местонахождение похищенных вещей. Женщине грозит уголовная ответственность, предусмотренная по статье "Кража" – лишение свободы на срок до пяти лет", — отметили полицейские.

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