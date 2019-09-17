Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

В Кривом Роге воровка ограбила центр дошкольного образования

17 сентября, 15:34

Журавель Максим

Добычей воровки стали деньги, мобильные телефоны и парфюмерия

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая обокрала центр внешкольного образования.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, происшествие случилось еще в начале сентября, однако установить личность и задержать 34-летнюю ранее судимую подозреваемую удалось только 16 сентября.

Выяснилось, что женщина, попросившись в туалет, зашла в центр внешкольного образования, проникла в раздевалку и вынесла оттуда 350 гривен, три мобильных телефона, внешний аккумулятор (пауэрбанк) и парфюм.

"Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия и вероятное местонахождение похищенных вещей. Женщине грозит уголовная ответственность, предусмотренная по статье "Кража" – лишение свободы на срок до пяти лет", — отметили полицейские.

Ранее во Львове угон машины закончился  тяжелыми последствиямидля "искателя приключений" – автомойщик   на угнанном BMW 3200 вылетел  на тротуар и столкнулся с  электроопорой.

Недавно стало известно, что в Украине участились случаи угона машин на еврономерах. Сайт "Сегодня" разузнал, почему воруют "евробляхи" и что будет дальше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

кража Кривой Рог воровка Днепропетровская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)Украина
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Ко Дню города днепрянам пообещали необычный сюрприз: появились яркие фото
Ко Дню города днепрянам пообещали необычный сюрприз: появились яркие фотоДнепр
В Днепре СБУ разоблачила оптового торговца наркотиками
В Днепре СБУ разоблачила оптового торговца наркотикамиДнепр
Украина – Нигерия: видео голов и обзор матча на
Украина – Нигерия: видео голов и обзор матча на "Днепр-Арене"Футбол
В Днепре за избиение ребенка женщину лишили родительских прав
В Днепре за избиение ребенка женщину лишили родительских правДнепр

Новости партнеров

Loading...