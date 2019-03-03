В Кривом Роге вспыхнул мощный пожар на Центральном рынке: появились фото и видео
Из-за сильного ветра огонь перекинулся на несколько торговых палаток
В Днепропетровской области 3 марта вспыхнул мощный пожар на Центральном рынке Кривого Рога. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Информацию о возгорании спасатели получили в 14:24 – очевидцы сообщили, что горит, якобы, мусор. Из-за сильного ветра огонь перебросился на торговые павильоны. Густой дым от пожара виден в других районах города.
"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар произошел на открытой территории. Однако огонь перекинулся на рядом размещенные торговые павильоны. К работе привлечены четыре единицы пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших и погибших нет", – рассказали в ГСЧС.
В настоящий момент ликвидация возгорания продолжается более двух часов. Причины инцидента будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошел масштабный пожар в заброшенном памятнике архитектуры. Возгорание началось в старинном доме по улице Богдана Хмельницкого, 12, где несколько лет назад во время обвала конструкций погибли два человека. В отселенном доме загорелись помещения на верхних этажах и крыша. За три с половиной часа огонь уничтожил 800 кв. м постройки.
Жители соседнего дома уверены, что постройку подожгли: незадолго до пожара они якобы слышали грохот. В поджоге уверены и активисты, которые считают, что дом пытаются уничтожить, а на его месте построить очередную высотку.
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