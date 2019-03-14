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В Кривом Роге вспыхнула квартира в пятиэтажке: погиб мужчина, женщину удалось спасти

Сегодня, 12:03

Пламя охватило квартиру на четвертом этаже жилого дома

Фото: Pixabay
В Кривом Роге вспыхнула квартира в пятиэтажке: погиб мужчина, женщину удалось спасти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg Днепр Пламя охватило квартиру на четвертом этаже жилого дома

В Кривом Роге в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Жуткий пожар произошел поздно вечером 13 марта в жилом доме на улице Ярославская. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже здания. Работники ГСЧС оперативно ликвидировали пламя, но оно успело повредить домашнее имущество на площади двух "квадратов".

"В результате пожара погиб гражданин 1973 года рождения, а также спасено женщину, гражданку 1964 года, которую госпитализировали в реанимационное отделение городской клинической больницы №11", – рассказали ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, квартира, женщина, мужчина, Кривой Рог, погибший, Днепропетровская область, жилой дом

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