В Кривом Роге вынесли приговор родителям, снимавшим четырехлетнюю дочь в порно

Суд в Кривом Роге вынес приговор мужчине и женщине, которые использовали свою четырехлетнюю дочку для создания порно.

Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции.

"Коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса … Суд назначил каждому из них 12 лет и шесть месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что среди статей, которые инкриминировали подсудимым, были: "торговля людьми", "изнасилование", "сексуальное насилие", "развращение несовершеннолетних", а также "изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

В полиции напомнили, что супругов разоблачили в июне 2018 года. Подозреваемыми оказались выходцы с Кавказа – мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена. Они снимали половые акты с дочерью и продавали видео "клиентам" за криптовалюту.

Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, а также устраивали платные онлайн-трансляции.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, которую использовали для создания и распространения порнографии, а также собственно "фильмы". Дело насчитывало 63 эпизода преступной деятельности.

Напомним, ранее Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, парламент отклонил закон о химической кастрации педофилов, который вызвал волну негодования у экспертов, некоторые из которых указывали, что после такого "лечения" (химической кастрации) у ее жертв будут очень высокие шансы выиграть суд против Украины.

Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться