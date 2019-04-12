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В Кривом Роге выпал крупный град: опубликованы фото

Сегодня, 17:26

В Днепропетровской области после потепления выпал град

В Кривом Роге выпал крупный град
В Кривом Роге выпал крупный град. Фото: Первый криворожский

В Кривом Роге, где недавно зацвела аллея сакур, 12 апреля прошел град, причем некоторые градины достигали размера горошины.

Как сообщает "Первый криворожский", осадки прошли около 14:00 в Саксаганском и Долгинцевском районах города. При этом в других районах города шел сильный ливень.

Горожане в социальных сетях выкладывают фото, на которых видно, что одновременно шел и град, и дождь. На фотографиях видно, что асфальт покрыт белыми льдинками размером с горошину.

Напомним, ранее жители американских штатов Техас и Миссури, в которые в прошлом месяце пришел так называемый "бомбовый циклон", вновь столкнулись с происками погоды. В этих краях прошел шторм и выпал град размером с куриное яйцо, повредив служебные машины местной полиции.


Как сообщили в Национальной метеорологической службы США, скорость ветра во время шторма составляла от 105 до 135 километров в час.

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Тег осадки, Кривой Рог, ливень, град

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