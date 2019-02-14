В Кривом Роге за сбыт наркотиков задержали полицейского
Начальник полицейского конвоя одного из судов продавал наркотики задержанным
В городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали начальника конвоя одного из районных судов на сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, полицейский систематически передавал задержанным, которые пребывали под конвоем в суде, наркотики и психотропы. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карту злоумышленнику. Мужчину задержали после очередной передачи задержанным наркотиков на общую сумму более 3 тысяч гривен.
"Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие", – отметили в СБУ.
Напомним, не так давно в Киеве разоблачили и задержали инспектора следственного изолятора, который реализовывал наркотики среди заключенных. А в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество.
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