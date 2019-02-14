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В Кривом Роге за сбыт наркотиков задержали полицейского

Сегодня, 05:34

Начальник полицейского конвоя одного из судов продавал наркотики задержанным

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Кривом Роге за сбыт наркотиков задержали полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Днепр Начальник полицейского конвоя одного из судов продавал наркотики задержанным

В городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали начальника конвоя одного из районных судов на сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейский систематически передавал задержанным, которые пребывали под конвоем в суде, наркотики и психотропы. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карту злоумышленнику. Мужчину задержали после очередной передачи задержанным наркотиков на общую сумму более 3 тысяч гривен.

"Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в Киеве разоблачили и задержали инспектора следственного изолятора, который реализовывал наркотики среди заключенныхА в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество

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Тег СБУ, наркотики, задержание, сбыт, Кривой Рог, полицейский, Днепропетровская область

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