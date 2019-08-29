В Кривом Роге задержали дилера с крупной партией наркотиков

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Кривом Роге полицейские задержали наркосбытчика с почти тысячей трубочек с метамфетамином. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Дилер оказался 47-летним местным жителем. Во время обысков у него нашли 924 трубочки с метамфетамином. 100 из них он хранил при себе, 700 в гараже и еще 125 – в квартире. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 150 тысяч гривен. Объяснять что-либо полицейским мужчина отказался. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Фото: ГУНП в Днепропетровской области

"За сбыт наркотических веществ мужчине грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет", – рассказали в полиции.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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