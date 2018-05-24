В Кривом Роге задержали иностранца, которого искал Интерпол

Сегодня, 11:59

Азербайджанцу грозит до семи лет тюрьмы за крупное мошенничество

Фото: Grantist.com
Фото: Grantist.com

В Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области 23 мая был задержан гражданин Азербайджана, которого Интерпол объявил в международный розыск по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, мужчина скрывался от правоохранительных органов за совершение в 2017 году мошенничества в особо крупных размерах на территории Азербайджана, а после этого он выехал из страны и был объявлен в международный розыск.

В настоящее время решается вопрос о помещении мужчины в изолятор временного содержания. Затем преступника экстрадируют на родину. По закону Азербайджана, мошеннику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в аэропорту Борисполь была задержана гражданка России, находившаяся в международном розыске. Женщину разыскивали стражи порядка за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

Ранее в столичном аэропорту правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти в Испанию для дальнейшей сексуальной эксплуатации трех украинок. Полицейские выяснили, что с женщинами 47-летний гражданин Болгарии знакомился через социальные сети в Интернете. Узнав о тяжелом материальном положении потенциальной жертвы, мужчина предлагал трудоустройство за рубежом.
интерпол, кривой рог, днепропетровская область

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Источник:

"Сегодня"

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