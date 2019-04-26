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В Кривом Роге заявили о захвате избирательной комиссии

26 апреля, 16:48

Директор колледжа, в котором находится ОИК, потребовал оплатить аренду

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области сообщили о силовом захвате окружной избирательной комиссии. Как сообщила член ОИК Инны Иванченко в своем Facebook, помещение заблокировал директор авиационного колледжа, в котором расположилась комиссия.

"Внимание! Силовой захват ОИК 33: только что, 26 апреля, директор авиаколледжа, в здании которого находится ОИК 33 (Кривой Рог), силой заблокировал помещение ОИК, отключил свет и выставил членов ОИК на улицу", – написала она.

В комментариях женщина отметила, что причиной таких действий директора стала "жадность к деньгам" – он требовал арендной платы за пользование помещением.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Центральная избирательная комиссия завершила прием протоколов с мокрыми печатями – документы получены со всех 199 окружных избирательных комиссий.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

В то же время сам победитель выборов, уроженец Кривого Рога, пожаловался на ЦИК. Он считает, что затягивается процесс передачи ему президентских полномочий. Подробней смотрите в его новом видеообращении.


В то же время в ЦИК опровергли заявления о затягивании результатов выборов. Заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика.

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Тег выборы, захват, Кривой Рог, оик, президентские выборы, выборы президента, выборы-2019

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