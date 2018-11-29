В Кривом Роге затопило дом: люди остались без электричества и тепла

Сегодня, 14:09

Сразу после включения отопления в четырех квартирах начался настоящий потоп


В Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения.

Николай Плюта признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа. По его словам, вода текла по стенам настоящими потоками.

"Текло, как из душа, по всем стенам, прямо потоком. Сначала зашумело просто отопление батареи. Выхожу, а у меня тут поток, я за веник, давай подметать, потом вижу, что не заканчивается, залез в подвал, начал перекрывать воду", – рассказал он.

А его соседка Ольга Мищенко вспомнила, что ей пришлось ходить по щиколотку в воде.

"По щиколотку в воде, зашла в комнату, тут обвалился потолок, кровать вся мокрая, тут три матраса, все мокрые", – отметила женщина.

У жильцов четырех квартир двухэтажного здания были испорчены мебель, одежда, документы и бытовая техника. По словам местных жителей, лило с крыши, где проходит теплотрасса.

"Резкая подача тепла, труба уже отслужившая свое, удар разорвал трубу, давление большое и залило вот это все", – объяснил криворожанин Василий Косяк.

При этом коммунальщиков жителям затопленных квартир ждали три дня, но те так и не явились, и тогда люди сами решили отправиться к ним.

"Был порыв теплоцентрали, они остановили дом, при этом нам не сообщили о том, чтобы мы закрыли запорную арматуру. И когда они подали теплоноситель, соответственно, произошел теплоудар. Сегодня пойдет к вам комиссия по тем квартирам, которые были затоплены, тогда с вами будем решать, что делать", – объяснил директор коммунального предприятия "Жилкомцентр" Олег Шарах.

Пока коммунальщики собираются, жители дома вынуждены переехать к соседям, ведь их квартиры нуждаются в ремонте, а после потопа там нет ни света, ни отопления.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.
отопление, потоп, электричество, Кривой Рог, Днепропетровская область

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"Сегодня"

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