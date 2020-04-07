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В Кривом Роге женщина с подозрением на COVID-19 родила девочку-"богатыря"

7 апреля, 12:51

Руслан Ровик

Женщина с подозрением на коронавирус все еще не получила подтверждения заболевания

В Днепропетровской области женщина из Кривого Рога, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, родила здорового младенца.

Она родила девочку весом 4 780 граммов и ростом 57 сантиметров, сообщили в Криворожском городском совете.

Сейчас роженица находится в отдельном боксе роддома и не контактирует с другими пациентками. Результаты анализов женщины на коронавирус ожидаются в ближайшее время.

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Ранее криворожанка на 40-й неделе беременности была госпитализирована в больницу с симптомами острой респираторной инфекции. Вскоре ее перевели в специальное отделение для пациенток, у которых подозревают коронавирус.

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За минувшие сутки в Украине зафиксировали 143 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 32 – у медицинских работников, а также семь случаев у детей.

Также мы сообщали о том, что в Минздраве объяснили, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус, а главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил алгоритм действий в случае заболевания и для пациентов, и для медиков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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роды младенец Кривой Рог роженица коронавирус Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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