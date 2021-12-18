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В Кровом Роге пьяный водитель Lexus снес остановку и скрылся. СМИ пишут, это был прокурор

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 13:42
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Пьяным водителем элитной иномарки, который врезался в остановку, был прокурор из Одесской области – что известно о ДТП
В ДТП в Кривом Роге попал пьяный прокурор
В ДТП в Кривом Роге попал пьяный прокурор / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге водитель Lexus протаранил остановку общественного транспорта. Местные СМИ пишут, что за рулем был военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха. Более того, мужчина был очень пьян.

Об этом сообщает "Свои. Кривой Рог".

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Подробности ДТП

ДТП случилось вчера, 17 декабря, около 21:00. Водитель Lexus не справился с управлением и въехал в остановку. К счастью, в момент ДТП там никого не было.

Фото: "Свои. Кривой Рог"

По словам свидетелей, виновник ДТП, предположительно, был в нетрезвом состоянии. Когда на место приехали патрульные, он закрылся в салоне авто и не молчал – дверь открыл только медикам. Врачи подтвердили у водителя высокое давления, которое могло быть результатом алкогольного опьянения.

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"Уснул" в авто медиков и сбежал из больницы

Чтобы не проходить тест на алкоголь, прокурор пошел на хитрость: притворился, будто заснул в "скорой", а затем требовал госпитализации.

Фото: "Свои. Кривой Рог"

Однако хитрость не прошла, в больнице у Лапохи диагностировали острую алкогольную интоксикацию.

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После визита коллеги прокурор покинул больницу. Местные журналисты проследили за авто, в котором ехал прокурор. Водитель этой машины постоянно нарушал ПДД, чтобы скрыться.

Вскоре корреспонденту СМИ удалось догнать прокурора, однако тот наотрез отказался от общения. На вопрос, с какой целью Лапоха приехал в Кривой Рог, тот ответил, что он сейчас не в Кривом Роге.

Фото: 0564.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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