В Марганце горел лес

Сегодня, 23:40

Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных огонь удалось локализовать

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Марганце пылал лес. В субботу, 18 августа, около 14:45 пожар вспыхнул на территории урочища Ракшино Марганецкого лесничества. Огонь охватил 0,3 гектара леса.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в лесном массиве. На вызов направили дежурное отделение 33-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных огонь удалось локализовать в 15:45. А в 16:40 пожар был полностью ликвидирован. Огнем уничтожена подстилка хвойного смешанного леса на площади 0,3 гектара", — рассказывают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

С огнем боролись пять спасателей. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в оккупированном РФ Крыму, в урочище "Уч–Кош" вблизи Ялты в субботу, 11 августа, произошло масштабное возгорание лесной подстилки на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников.

А в селе Пасики Змиевского района Харьковской области в огне погибла женщина, выжигавшая сухостой. Ее тело было обнаружено спасателями, прибывшими на место происшествия по вызову местных жителей. 

Как сообщалось, В Украине с начала года по состоянию на 1 апреля на пожарах погибли 969 человек.
пожар, огонь, лес, ГСЧС

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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