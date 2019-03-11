В мэрии Днепра объявили конкурс: ищут начальников и специалистов

В мэрии Днепра объяснили, как стать чиновником и что для этого нужно

В Днепре рассказали о судьбе петиций жителей города. Фото: Днепр Час

В мэрии Днепра объявили конкурс: ищут начальников и специалистов Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg 2019-03-11T14:33:00+02:00 Днепр В мэрии Днепра объяснили, как стать чиновником и что для этого нужно

В мэрии Днепра объявили о поиске специалистов и руководителей профильных департаментов. Корреспондент "Сегодня" выяснил, какие требования предъявляют будущим слугам народа и как войти в чиновничий кабинет.

На сайте горсовета – десятки вакансий на соискание должности госслужащего. Чтобы стать чиновником, необходимо заполнить документы и пройти тестирование. Как оказалось, конкурс здесь не зашкаливает. Так, в прошлом году желающих получить должность в разных департаментах горсовета было 267, из которых назначили 223.

РУКОВОДИТЕЛИ.

Отыскать все предложения о трудоустройстве в горсовете можно на официальном сайте Днепровского городского совета в разделе "Вакансии". Здесь встречается немало объявлений о поиске руководителей и заместителей руководителей различных департаментов.

Среди них можно выделить конкурс на замещение должности начальника инспекции по вопросам контроля за парковками и начальника отдела мобилизационной и оборонной работы управления общественного порядка департамента общественного порядка и гражданской защиты.

Кроме того, в мэрию требуется начальник отдела бухгалтерского учета департамента торговли и рекламы, а также начальник отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды.

С начала года на сайте городского совета было опубликовано 12 объявлений. Зачастую здесь ищут специалистов – восемь вакансий, тогда как начальников – всего четыре.

"Хоть начальники, хоть специалисты – все принимаются на конкурсной основе. Когда появляется вакансия, руководитель принимает решение о размещении информации об этой вакансии в СМИ и на нашем официальном сайте. После публикации проходит 30 дней. Тогда комиссия в городском совете определяет день проведения конкурсного заседания. Отбор проходит в два этапа: собеседование и ответы на экзаменационные билеты", – рассказала начальник Управления по работе с персоналом Департамента обеспечения деятельности исполнительных органов городского совета Ирина Пацюк.

СПЕЦИАЛИСТЫ.

Владея определенным набором навыков, а также дипломом о полном высшем образовании, горожане могут побороться за должность специалиста отдела регуляторной политики; главного или ведущего специалиста отдела общественных инициатив; главного специалиста отдела контроля и исполнения судебных решений.

Чтобы претендовать на пост, соискателю придется пройти собеседование и сдать письменный экзамен.

"В экзаменационном билете есть пять вопросов. За каждый вопрос выставляется оценка по пятибалльной шкале. Если человек набирает меньше 12 баллов – у него в принципе нет шансов пройти конкурс. Если есть несколько конкурсантов на должность, но ответы у обоих одинаково плохие – комиссия не рекомендует ни одного из них. Тогда конкурс объявляется повторно", – объяснила Ирина Пацюк.

Если же претендент не согласен с решением комиссии, то в течение трех дней с момента объявления результатов он может обжаловать это решение.

ТРЕБОВАНИЯ: ДИПЛОМ И КОШЕЛЕК

Базовые требования к слугам народа просты: кандидатом может стать человек с дипломом о получении профильного высшего образования. При этом, если вы свободно говорите на украинском языке и умеете работать за компьютером, проблем с допуском к конкурсу возникнуть не должно.

С пакетом документов кандидатам нужно прийти в горсовет по адресу: проспект Дмитрия Яворницкого,75 (к. 615). С собой необходимо взять заявление на участие в конкурсе, личную карточку формы П-2 ДС, автобиографию, фото размером 3х4 см, документ об образовании, паспорт, идентификационный код, письменное разрешение на обработку персональных данных. Военнообязанным – военный билет. Предоставить нужно и информацию о доходах.

"Декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2018 год в соответствии с Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", – отметили в мэрии.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.