В метро Днепра сделали скидку для школьников

Сегодня, 19:09

На протяжении учебного года дети будут платить 50% стоимости билета

Фото: 1551.gov.ua
Фото: 1551.gov.ua

В Днепре для школьников ввели льготный проезд в метро – теперь вместо четырех гривен дети будут платить две. 50-процентная скидка действует на протяжении учебного года, однако в выходные дни, праздники и каникулы им придется оплачивать полную стоимость проезда.

"Коммунальное предприятие "Днепровский метрополитен" Днепровского городского совета устанавливает льготный проезд по просьбе родителей учеников. Скидка будет предоставляться при предъявлении ученического билета", – заявили в пресс-службе городского совета.

Напомним, ранее мы писали о том, что льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц. Таким образом, бесплатно проехаться в день можно будет только один раз.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен. В Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.

Также мы писали о том, как после подорожания проезда в Харькове жители города решили создать альтернативу маршруткам, чтобы сделать проезд дешевле. В соцсетях харьковчане создали открытую группу, где владельцы машин ищут попутчиков, а пассажиры – машины, чтобы доехать на работу с комфортом. Цена таких поездок договорная, но выходит значительно дешевле такси.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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