В Николаеве дождь идет прямо в квартирах

Рабочие разобрали крышу и оставили под дождем

Николаевские коммунальщики оставили многоквартирный дом без крыши. Фото: Сегодня

В Николаеве ремонтники разобрали крышу многоквартирного дома и бросили жильцов мокнуть под дождем. Люди утверждают, что переживают настоящую коммунальную катастрофу, а несколько квартир почти полностью затоплены.

Чтобы избавиться от воды, используют тазики, ведра, и миски. Все это расставлено на полу. В квартире одного из жильцов, Юрия, подпорка под потолком держит перекрытие. Страдают и жильцы пяти соседних квартир.

"Вода лилась прямо с люстры. Я проснулась оттого, что на пол падал дождь. Увидела эту картину и не знала, что сначала делать: либо воду убирать, либо технику спасать", – рассказала жительница пострадавшего дома Татьяна Димитрова.

"Все лилось прямо на кровать. Кровать у меня вся мокрая от этих тазиков была", – добавила еще одна пострадавшая Елена Молдованенко.

По словам жильцов, потоп начался после старта капитального ремонта крыши – коммунальщики сняли шифер, разобрали кровлю, прикрыли пленкой строительный мусор и свернули работы на три дня, несмотря на предупреждения синоптиков о дождях.

"В интернете была информация, что будет дождь, там на неделю висит погода. Это ненормально, постелить клеенку, бросить все и уйти. Надо было как-то частями ремонтировать, понимать, что нужно учитывать погоду", – уверена жительница дома Инна Ворошилова.

По телефону руководитель фирмы-подрядчика сказал "Сегодня": осадки не нанесли существенного ущерба.

"Не так уж сильно их затопило, если честно. Затопило – значит, отремонтируем. Вину признаем. Исправим. Когда начали работать, прогнозов погоды не было", – объяснил руководитель фирмы-подрядчика Максим Блинов.

Пострадавшие заставили подрядчика написать расписку-обязательство возместить убытки, но руководитель фирмы вдруг умер. Теперь в городском департаменте жилищного хозяйства разбираются: кто должен оплатить ремонт квартир.

"К сожалению, такие случаи бывали и ранее, в прошлых годах. После этого подрядная организация компенсировала нанесенный жителям ущерб. По этому факту жителями составлены акты по ущербам", – объяснил заместитель начальника департамента ЖКХ Николаевского горсовета Александр Брижатый.

После дождя жительнице пострадавшего дома Татьяне Димитровой надо чинить потолок, менять вагонку, чтобы не появилась плесень. Пока женщина ждет, когда эксперты составят сумму ущерба. Уверяет: если ремонта не буде, обратится в суд.

"Больше всего я боюсь, что из-за строительного мусора, который там остался, и который промок, может просто-напросто обрушиться крыша нашего дома", – говорит Татьяна Димитрова.

В департаменте жилищного хозяйства уверяют: починят крышу до августа. На это из городского бюджета уже выделили миллион гривен. Кровлю обещают обновить до того, как начнется сезон дождей.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в столице подозреваемую в мошенничестве киевлянку, которая год скрывалась от следствия. Работая в одной из столичных РГА, женщина по предварительному сговору с другими лицами мошенническим путем завладевали квартирами граждан, при этом используя поддельные документы.

Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:

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