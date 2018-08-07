В Никополе мужчина превратил гаражи в склад оружия

Сегодня, 01:42

Все изъятое направлено на экспертизу


dp.npu.gov.ua

dp.npu.gov.ua

dp.npu.gov.ua

В Никополе Днепропетровской области полицейские в ходе обыска на территории одного из гаражных кооперативов в двух гаражах, арендованных 32-летним местным жителем, выявили крупный арсенал оружия, деталей к нему и боеприпасов.

"В ходе обыска в помещении двух гаражей, которые арендует мужчина 1986 года рождения, ранее судимый, без постоянного места работы правоохранители обнаружили и изъяли: охотничье ружье иностранного производства, спецсредство иностранного производства, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями, пистолет, 15 гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, 2 корпуса гранат РКГ-3ем, 10 электродетонаторов, составные части к разному оружию и 605 патронов различного калибра", – сообщает в понедельник коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее в городе Мелитополь Запорожской области правоохранители нашли оружие и наркотики у местного жителя.

Напомним, недавно на Закарпатье в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. У задержанных изъяли крупную партию наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие. Во время задержания один из наркоторговцев оказал сопротивление полицейским.
оружие, гараж, Никополь, боеприпасы, арсенал, склад

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Источник:

"Сегодня"

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