В Никополе полиция "накрыла" банду наркоторговцев "Белое братство"

В г.Никополь Днепропетровской области правоохранители провели обыски у членов группировки "Белое братство", на счету которой заказные убийства, рейдерские захваты, шантаж, наркоторговля.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Во время совместной спецоперации работников Департамента внутренней безопасности НПУ, Департамента защиты экономики, полка полиции особого назначения полиции Днепропетровщины и военной прокуратуры проведено 52 санкционированных обыска на территории Никополя. Обнаружено и изъято: метамфетамин, амфетамин, марихуану, кусты конопли, прекурсоры и принадлежности для изготовления наркотических веществ, мобильные телефоны, оргтехнику, средства в разной валюте (гривны, доллары США, рубли), а также немало оружия и боеприпасов (граната РГД-5 с запалом, подствольный гранатомет и граната к нему, противопехотная мина, автоматы, тротил, электродетонаторы, тротиловые шашки, патроны различного калибра, запчасти к пистолетам и автоматам).

Следователями военной прокуратуры Южного региона за систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, объявлено подозрение двум сотрудникам полиции Никополя и их бывшему коллеге, который выступал в роли посредника при передаче денег. В порядке ст.208 УПК Украины задержаны и помещены в ИВС четыре члена "Белого братства", причастные к наркобизнесу.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех участников преступной группировки, степени их вины и привлечения к уголовной ответственности.

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