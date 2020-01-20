В Никополе девушка пришла на собеседование: ее изнасиловали и пытались убить

/ Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области злоумышленник пригласил девушку на собеседование, изнасиловал ее и попытался убить.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в поисках работы 22-летняя женщина пришла в квартиру, арендованную мужчиной, который ее изнасиловал и силой удерживал в помещении, а потом попытался убить.

Копы выяснили, что жительница города Покров выложила в сеть объявление о поиске работы и получила приглашение на собеседование – ей предложили присматривать за ребенком.

Девушка приехала к "работодателю" 14 января. Мужчина закрыл за ней двери, связал руки и заклеил ей рот, а потом изнасиловал. После этого он силой удерживал жертву, а утром 15 января провел к гаражам и попытался задушить.

Жертва сумела спастись чудом – случайный прохожий, который выгуливал собаку, заметил злоумышленника и помешал ему завершить преступление. Злодей сбежал, но уже через несколько часов был задержан полицейскими.

Копы выяснили, что ранее он уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления, а последние несколько месяцев жил в Никополе.

Задержанному объявили о подозрении по статьям "покушение на убийство", "изнасилование" и "незаконное лишение свободы или похищение человека". Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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