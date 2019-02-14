В Никополе супруги отметят 28-ю годовщину семейной жизни, работая на одном предприятии

Супруги признались, что, несмотря на совместную работу, живут дружно и не ссорятся

В Никополе супруги отметят 28-ю годовщину семейной жизни, работая на одном предприятии 2019-02-14T18:26:00+02:00 Днепр Супруги признались, что, несмотря на совместную работу, живут дружно и не ссорятся

В Никополе супруги Вовк в этом году отпразднуют 28-ю годовщину совместной жизни. Столько же времени глава семьи – Павел, работает водителем в энергетической компании "ДТЭК Днепровские электросети". Там же работает и его жена Янина.

Как вспомнили супруги, познакомились они случайно – Янина с подругой зашли погреться к знакомому, и там был Павел. А уже через четыре месяца отпраздновали свадьбу.

"Платье было напрокат, поскольку в тот день расписывалось 70 пар. 20 апреля 91 года. И купить платье было просто нереально. Брали платье напрокат. Это было 10 часов утра. Для того, чтоб выбрать это время – мы две недели дежурили возле ЗАГСа. Списки, очередь", – рассказали они.

Чтобы содержать семью, Павел пошел работать водителем к энергетикам, в Никопольский РЭС, а через десять лет работать сюда пошла и Янина.

"Была вакансия на должность контролера снятия показаний. Была вакансия и пригласил супругу сюда", – вспомнил житель Никополя Павел Вовк.

"Компания достаточно стабильная, надежная. И когда появилась возможность устроиться на работу – потому, когда появилась возможность устроиться на работу. Это сыграло приоритетом", – объяснила Янина Вовк.

С тех пор оба сделали карьеру на предприятии. Стали руководителями. Янина – возглавила отдел формирования отпуска электроэнергии потребителям, а Павел – службу механизации транспорта. Супруги Вовк воспитали сына и дочь, у них уже есть внук. По их словам, работа на одном предприятии никогда не мешала семейным отношениям. Скорее наоборот.

"Есть такой стереотип, что, если люди работают вместе, и дома – этого как-то всего много. Это неправда. Мы все время поддерживаем друг друга и в производственных вопросах, и в семейных. Может, наша история любви и неоригинальна, зато она стабильна, постоянна, как и наш ДТЭК", – считает Янина Вовк.

Семья Вовк – одна из многих, работающих вместе в энергетической компании. Тут есть целые династии, говорят, что вместе и работать легче, и скучать друг за другом некогда.

Ранее мы писали о том, что ДТЭК улучшит энергоснабжение в Киевской и Одесской областях. Также мы сообщали, что ДТЭК Энерго сократил производство электроэнергии из импортного антрацита на 23%.

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