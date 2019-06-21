В одном из трамваев Днепра организовали книжный обмен

Принести можно свою книгу, а взять чужую

В одном из трамваев Днепра устроили центр для обмена книгами. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В рамках фестиваля Book Space, который стартовал 21 июня и продлится на протяжении выходных, в Днепре запустили оригинальную акцию: желающие могут прокатиться в трамвае №1 и прямо в вагоне взять книгу для домашнего чтения, правда, взамен нужно положить что-то свое.

Таким образом организаторы хотят возродить традиционное чтение книг в общественном транспорте и популяризировать буккроссинг. Они также отмечают, что, возможно, акция продлится и после фестиваля.

Напомним, что ранее мы писали о том, как заставить себя читать в эпоху цифровых коммуникаций, когда бывает сложно выделить время для того, чтобы просто почитать интересную книгу и приходиться выкраивать время или даже заставлять себя читать. Если чтение воспринимать как развлечение, а не как необходимость, то вы будете глотать книги одну за другой.

Также стоит напомнить об обзоре книжных новинок - любовных романов, легких рассказов и увлекательных повестей. Именно поэтому "Сегодня" предлагают свежий обзор летних книг 2019 года, которые непременно стоит прочесть.

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