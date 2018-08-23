В парках Днепра появятся шахматы, муравьи и каток-трансформер

Парк Дубинина от­­кроют в 2019-м, а в Гае можно прогуляться с сентября

В Днепре полным ходом идет ремонт и реконструкция парков. Так, уже в День города, который отмечаем зачастую во второе воскресенье сентября (в 2018-м — 9 сентября), горожане смогут прогуляться по обновленной центральной аллее Парка Зеленый Гай. А в следующем году для днепрян откроют Парк им. Володи Дубинина, в котором сейчас проводится масштабная реконструкция.

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ. Здесь в буквальном смысле слова кипит работа: строители укладывают плитку, обустраивают прилегающую территорию, устанавливают ос­­вещение и оборудуют детские площадки. Работы по благоустройству парковой зоны ведутся с прошлого года, а стоимость капремонта составляет более 45 млн грн.

"Здесь проводится капитальный ремонт центральной аллеи. Площадь парка очень большая и прилегающих аллей еще три, поэтому пока ремонтируем только центральную. Уже сделали входные зоны — одну со стороны ул. Макарова, вторую со стороны пр-та Поля. Вылили подпорные стены, создали ступени, установили новые бордюры. Сейчас идет подготовка к укладке тротуарной плитки, вылили из бетона все внутренние клумбы — они будут еще и с лавочками. Укладываем газоны и поливочную систему", — рассказала "Сегодня" директор КП "Городская инфраструктура" Наталья Басова.

Отдохнуть и развлечься здесь смогут и дети: для них создали уютную площадку, которую застелили мягким резиновым подстилом. Летом и зимой маленькие днепряне смогут веселиться в развлекательном комплексе, который будет трансформироваться, превращаясь из роллердрома в каток. А рядом с площадкой установят шахматы.

Под центральной аллеей Зеленого Гая проходит Аульский водопровод, а сама парковая зона находится на склоне, потому специалисты разработали проект укрепления рельефа.

"Часть аллеи будет взята в железобетонный каркас, который соединится с подпорными стенами по краю аллеи. В самом оползнеопасном месте склон будет укреплен", — подчеркивают коммунальщики.

Днепряне увидят обновленную центральную аллею уже 8 сентября.

"Горожан ждет детская площадка, поляна с декоративными муравьями. Детский развлекательный комплекс и детская площадка тоже уже будет работать. Функционировать также будут несколько локальных торговых точек с мороженым и напитками. Ко Дню города здесь пройдут мастер-классы и конкурсы. Установим сцену, на которой выступит популярная украинская звезда", — рассказывает Наталья Басова.

А уже после праздников строители приступят к ремонту боковых аллей и очищению водоема. Уже в следующем году в Зеленом Гае появятся веревочный парк и площадки для экстремального отдыха.

ПАРК ВОЛОДИ ДУБИНИНА. Здесь работы гораздо больше. Зеленая зона пока еще ограждена строительным забором, за которым кипит работа. От привычного местным жителям сквера практически ничего не осталось: рабочие снесли все скамейки и выкорчевали сухие деревья.

"Мы создали проект, который предусматривает снос всех старых, сухих и больных деревьев. Изменили планировку территории с новыми аллеями, дорожками, площадками. Там будут зеленые лабиринты, фестивальная площадка для проведения праздников. Сейчас там уже работает детская площадка, но мы ее еще доделаем. Также там появится спортивное поле", — делятся планами в КП "Городская инфраструктура".

В процессе реконструкции рабочие заново проложат коммуникации для полива газона, канализационные сети, также создадут пандусы для маломобильных горожан. После завершения работы над благоустройством в парке появится 883 дерева, фонтан, площадка для игры в шахматы и танцевальная площадка с зеленым амфитеатром. А выгуливать домашних животных днепряне смогут на специально выделенной для этих целей огражденной территории. Сейчас же строители создают подпорные стены, укладывают сети, выполняют планировку. Открыть парк планируют в 2019-м. Общая стоимость реконструкции составляет 63 млн грн.

ПАРК ШЕВЧЕНКО. В следующем году стартует ремонт и в парке, который находится на балансе гордепартамента благоустройства и инфраструктуры. В излюбленном месте днепрян проведут базовое благоустройство.

"На следующий год мы подготовили большую программу благоустройства парков. В первую очередь изменения коснутся дорожек, скамеек, освещения, систем полива и видеонаблюдения, обустройства туалетов", — рассказал "Сегодня" глава рабочей группы по оптимизации управления городскими парками Максим Музыка.

Сейчас же чиновники готовят документы, чтобы приступить к масштабному ремонту.

"Войти во все парки с реконструкцией мы пока не можем, потому что из 13 городских парков только три имеют документы на землю. Мы должны все объекты паркового хозяйства привести в нормальный вид. В том числе и документы на землю, и документы на имущество, провести инвентаризацию зеленых насаждений. Тогда мы сможем выстроить системную работу", — подчеркивает Максим Музыка.

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