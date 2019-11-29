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В Павлограде козленок вписался в собачью стаю: видео

29 ноября, 14:54

Козленок удачно вписался в коллектив трех рыжих собак

/ Фото: Сегодня

В Днепропетровской области на улицах Павлограда заметили необычную стаю – среди трех собак бегает черный козленок.

Местные жители утверждают, что эта компания блуждает по городу уже месяц, и поймать шустрого копытного или его "друзей" еще никому не удалось. При этом забавное видео, выложенное в сети, набрало сотни позитивных реакций.

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Напомним, ранее в центре Киева заметили двух козочек, которые паслись на газоне возле здания МИД Украины. Опубликованное в социальных сетях фото явно понравилось пользователям. Некоторые киевляне шутя писали, что это сотрудники МИДа вышли на обед, а кое-кто шутил, что появление животных в центре столицы связано с принятием закона о продаже земли.

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Ранее мы писали, что парнокопытных неоднократно выгуливали и среди жилых высоток на столичных Позняках.

Отметим также, что в Киеве на проспекте Комарова обнаружили выброшенную живую козу. Жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

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собаки козел павлоград Днепропетровская область стая козленок

Источник: Сегодня

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