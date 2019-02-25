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В Павлограде пожарные спасли из огня 10 человек

Сегодня, 14:17

Павлоградские спасатели помогли выбраться из подъезда жителям горящего дома

Спасатели помогли жителям выбраться из задымленного подъезда
Спасатели помогли жителям выбраться из задымленного подъезда. Фото: ГСЧС
В Павлограде пожарные спасли из огня 10 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3da/14a/5c73da14aadb4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3da/14a/5c73da14aadb4.jpg Днепр Павлоградские спасатели помогли выбраться из подъезда жителям горящего дома

В Днепропетровской области в ночь на 24 февраля вспыхнул пожар в жилой многоэтажке Павлограда: в одной из квартир дома, расположенного по улице Толстого, вспыхнул огонь.

Из-за пожара на первом этаже подъезд дома заполнил едкий дым, из-за которого 10 человек, в том числе двое детей, не могли выбраться в безопасное место. Спасатели вывели жильцов на свежий воздух.

"Со второго этажа дома с помощью лестницы спасены две женщины и мужчина. С четвертого этажа при помощи автолестницы эвакуировали мужчину, женщину и 15-летнего мальчика. Из квартиры, расположенной на пятом этаже, вынесли двухлетнего малыша, а с помощью носилок по лестничной клетке вынесли из задымленного подъезда еще трех женщин", — сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате возгорания в павлоградскую городскую больницу №4 были госпитализированы четыре человека: три женщины и один ребенок. Одна из потерпевших находится в тяжелом состоянии – ее направили в реанимационное отделение.

Огонь уничтожил домашнее имущество на площади в 40 квадратных метров. Причину возникновения пожара устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ранее в ГСЧС озвучили жуткую статистику по жертвам пожаров. Как оказалось, с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека.

Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

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Тег пожар, ГСЧС, павлоград, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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