В Павлограде пожарные спасли из огня 10 человек
Павлоградские спасатели помогли выбраться из подъезда жителям горящего дома
В Днепропетровской области в ночь на 24 февраля вспыхнул пожар в жилой многоэтажке Павлограда: в одной из квартир дома, расположенного по улице Толстого, вспыхнул огонь.
Из-за пожара на первом этаже подъезд дома заполнил едкий дым, из-за которого 10 человек, в том числе двое детей, не могли выбраться в безопасное место. Спасатели вывели жильцов на свежий воздух.
"Со второго этажа дома с помощью лестницы спасены две женщины и мужчина. С четвертого этажа при помощи автолестницы эвакуировали мужчину, женщину и 15-летнего мальчика. Из квартиры, расположенной на пятом этаже, вынесли двухлетнего малыша, а с помощью носилок по лестничной клетке вынесли из задымленного подъезда еще трех женщин", — сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате возгорания в павлоградскую городскую больницу №4 были госпитализированы четыре человека: три женщины и один ребенок. Одна из потерпевших находится в тяжелом состоянии – ее направили в реанимационное отделение.
Огонь уничтожил домашнее имущество на площади в 40 квадратных метров. Причину возникновения пожара устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, ранее в ГСЧС озвучили жуткую статистику по жертвам пожаров. Как оказалось, с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека.
Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
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