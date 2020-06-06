В Павлограде расформировали отдел полиции, где обнаружили банду "оборотней"

В Днепропетровской области расформировали отдел полиции в Павлограде, где разоблачили банду "оборотней".

Как сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел, было назначено временное руководство, а всех сотрудников вывели за штат.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования", - объяснил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Он добавил, что претенденты на руководящие должности, а также люди, проходящие по базе внутренней безопасности, будут подвергнуты проверке на полиграфе, после которой сократят до 20% личного состава.

Временным руководителем назначен начальник Департамента внутренней безопасности Игорь Мартыщук, и на протяжении трех недель он сформирует новую команду местной полиции.

Обязательную проверку и переаттестацию предстоит пройти 500 сотрудникам Павлоградского отдела.

В МВД создали оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе. Его возглавит заместитель главы Нацполиции Вадим Троян. Заместитель министра Александр Гогилашвили будет координировать борьбу с наркопреступностью в области.

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В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что расследование подтвердило сотрудничество правоохранителей Павлограда с наркоторговцами и другими преступниками.

По его словам, речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других силовых органах области.

Напомним, ранее были задержаны семеро участников банды полицейских, среди них – начальник Павлоградского отдела полиции. Их подозревают в фальсификации уголовных производств ради статистики, запугивании и пытках.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске копы в отделении полиции унижали задержанных за уличную драку подростков.

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А в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области изнасиловали девушку прямо в отделе полиции.

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