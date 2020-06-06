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Дело "оборотней" из Павлограда: суд определил меру пресечения для семи полицейских

6 июня, 17:26

Руслан Ровик Руслан Ровик

Все подозреваемые оказались в СИЗО без права выхода под залог

Семеро "оборотней" из Павлоградского отдела полиции, которых задержали по подозрению в пытках, издевательствах и связях с наркоторговцами, отправили под стражу без права выйти под залог.

Соответствующее решение принял Голосеевский районный суд Киева, сообщает Государственное бюро расследований.

Среди задержанных – начальник одного из секторов, четверо оперативников, начальник и заместитель начальника Павлоградского отдела полиции.

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Им инкриминируют обвинения по шести статьям Угловного кодекса – создание преступной организации, превышение служебных полномочий, совершение краж, незаконное обращение с оружием, а также незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств.

Напомним, что 4 июня стало известно о задержании семерых участников банды полицейских из Павлограда. Их подозревают в том, что в 2019-2020 годах они заставляли граждан совершать преступления, запугивая и пытая их.

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За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотики, а потом привлекали к уголовной ответственности.

6 июня Павлоградский отдел полиции и его четыре подразделения расформировали и назначили временное руководство.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске копы в отделении полиции унижали задержанных за уличную драку подростков.

А в отделении полиции в Кагарлыке произошло изнасилование девушки.

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пытки банда СИЗО оборотни павлоград

Источник: Сегодня

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