В Павлограде умер третий бездомный, жестоко избитый студентами

Сегодня, 19:23

Третий пострадавший во время "забав" пьяных студентов умер в больнице Павлограда

Фото VistaNews
Фото VistaNews

В Днепропетровской области умер третий бездомный, который стал жертвой избиения пьяными студентами в Павлограде.

Как заявил заместитель главврача больницы №4 Искендер Искендеров, последняя жертва зверского избиения умерла в ночь на 30 октября, передает издание "Павлоград.dp.ua".

Между тем, по данным журналистов, оба нападавших сейчас находятся под стражей без права на внесение залога. Оба подозреваемых – студенты, один из которых учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения.

Второй задержанный, по данным журналистов, является сыном судьи Юрьевского суда и учился в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. В свою очередь, в учебном заведении уверяют, что парня отчислили за несколько недель до избиения за пропуски занятий и плохое поведение. 

Стоит напомнить, что в Черновцах полицейский до полусмерти избил прохожего. Было открыто уголовное производство, которое находится в ведении СБУ.

А в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети. Руководство патрульной полиции решило отстранить от работы непосредственных участников избиения, а также их руководителя.
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