В Петропавловке предприятие сливает нечистоты прямо под окна местным жителям: видео

Также предприятие загрязняет отходами реку, которая тянется через две области

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В Днепропетровской области бунтуют крестьяне. Возмущенны жители Петропавловки. Они уверяют, что местное предприятие сливает нечистоты прямо им просто под окна. Более того, оно загрязняет стоками местную реку, которая тянется по двум областям.

Русло реки Бык превратилось в сплошную канализацию – жалуются крестьяне. И это в сотне метров от их домов.

"В чистый грунт сливают фекалии. Бывает, что 10 раз машина привозит, бывает, 2 раза машина привозить. Мы обращались в прокуратуру и в экологию", – рассказывает Татьяна Полищук, жительница Петропавловки.

Свозят канализационные стоки из местного частного предприятия – уверены люди. Машину, сбрасывала нечистоты, зафиксировали и корреспонденты новостей "Сегодня". На вопросы рабочие отвечали: "Куда начальство сказало, туда и сливаем"

На жалобы жителей поселковый голова не реагирует.

"Пожалуйста, обращайтесь в соответсвующие органы, если действительно они выливают в открытый грунт", – отвечает жалующимя жителям Сергей Войнов, поселковый голова Петропавловки.

Руководитель предприятия не отрицает происходящего, но утверждает – все по закону.

"Вот у меня есть документ, который позволяет мне вывозить туда нечистоты. Это поля фильтрации, они еще со времен СССР", – говорит Николай Кравцов, директор частного предприятия.

Река Бык, в которую сливают грязь, простирается из Днепропетровской области в город Доброполье Донецкой области. Если водоем будут загрязнять и дальше, крестьяне угрожают перекрыть трассу Днепр-Донецк.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Днепр на грани катастрофы: река стала канализацией для предприятий. На качество воды в Днепре жалуются и местные жители, и экологи: в жару вода цветет, а это приводит к размножению кишечной палочки. К тому же различные предприятия и частные дома постоянно сливают в реки и озера нечистоты.

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