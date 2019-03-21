В Покрове трехлетний мальчик потерялся из-за бабушки, которая отвлеклась на политическую агитацию
Мать малыша с дочерью поехали в другой город, а мальчика временно оставили у бабушки
В Покрове очевидцы сообщили в полицию о маленьком мальчике, который блуждает по городу без сопровождения взрослых. На вид ему было примерно три года. Об этом сообщает Никопольский отдел ГУНП в Днепропетровской области.
Мальчик назвал свое имя полицейским и рассказал, что мама ушла в магазин. Оказалось, что он приехал сюда из другого города, из Никополя.
Правоохранители нашли бабушку мальчика и передали ребенка ей. Мать малыша с дочерью поехали в другой город, а мальчика временно оставили у бабушки. Бабушка отвлеклась на политическую агитацию в одной из палаток и не заметила, как ребенок самостоятельно пошел дальше.
Относительно матери – возможно ее привлечение к административной ответственности. Ребенок не пострадал.
Напомним, в Измаиле пропала 15-летняя девочка. Ольга 8 марта 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Напомним, в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.
Также мы писали, что художники предсказали, как выглядели бы пропавшие дети через много лет – и оказались правы. Фотороботы детей не отличить от оригинала.
Ранее сообщалось, что правоохранители рассказали, где в Киеве чаще всего пропадают люди.
Тем временем, в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Покрове трехлетний мальчик потерялся из-за бабушки, которая отвлеклась на политическую агитацию". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось невероятное фото аномально крупного младенца
Девочка-рекордсмен по имени Харпер родилась в США
В Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома
Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали