В Покрове трехлетний мальчик потерялся из-за бабушки, которая отвлеклась на политическую агитацию

Мать малыша с дочерью поехали в другой город, а мальчика временно оставили у бабушки

Фото: Pixabay

В Покрове трехлетний мальчик потерялся из-за бабушки, которая отвлеклась на политическую агитацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/396/c71/5c9396c714b9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/396/c71/5c9396c714b9d.jpg 2019-03-21T15:55:00+02:00 Днепр Мать малыша с дочерью поехали в другой город, а мальчика временно оставили у бабушки

В Покрове очевидцы сообщили в полицию о маленьком мальчике, который блуждает по городу без сопровождения взрослых. На вид ему было примерно три года. Об этом сообщает Никопольский отдел ГУНП в Днепропетровской области.

Мальчик назвал свое имя полицейским и рассказал, что мама ушла в магазин. Оказалось, что он приехал сюда из другого города, из Никополя.

Правоохранители нашли бабушку мальчика и передали ребенка ей. Мать малыша с дочерью поехали в другой город, а мальчика временно оставили у бабушки. Бабушка отвлеклась на политическую агитацию в одной из палаток и не заметила, как ребенок самостоятельно пошел дальше.

Относительно матери – возможно ее привлечение к административной ответственности. Ребенок не пострадал.

Напомним, в Измаиле пропала 15-летняя девочка. Ольга 8 марта 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Напомним, в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы писали, что художники предсказали, как выглядели бы пропавшие дети через много лет – и оказались правы. Фотороботы детей не отличить от оригинала.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассказали, где в Киеве чаще всего пропадают люди.

Тем временем, в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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