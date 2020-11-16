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В пожаре под Днепром погибли три ребенка (фото, видео)

16 ноября, 09:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Когда произошло возгорание мать детей была в магазине

В селе Быково Криничанского района Днепропетровской области жертвами пожара стали трое маленьких детей.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, трагедия произошла в воскресенье, 15 ноября. На момент прибытия спасателей к месту происшествия, огнем было охвачено крышу одноэтажного жилого дома.

Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей (двух мальчиков 2015 и 2019 годов рождения и девочки 2017 года рождения), которые были оставлены без присмотра взрослых. По словам матери, на момент возникновения пожара она находилась в магазине.

В результате пожара уничтожено домашнее имущество, крыша и перекрытия дома на площади 25 "квадратов".

К ликвидации огня привлекались восемь человек и две единицы техники.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области горел частный дом. В результате пожара погибли три человека, среди них — ребенок.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

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дети спасатели погибшие пожар Днепропетровская область
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