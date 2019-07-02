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В результате ДТП в Днепре пострадала мать с годовалым ребеном

2 июля, 11:41

От сильного удара один из автомобилей выбросило на газон

Фото: Информатор

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись две иномарки. Инцидент случился на перекрестке улиц Казакова и Володи Дубинина. В результате столкновения прострадали два человека. Об этом сообщает dp.informator.

Как сообщает сайт,  участниками ДТП стали легковушки KIA и Volvo. По предварительной информации, водитель KIA ехал по главной дороге, а Volvo выезжал с Казакова и не уступил дорогу. От удара второй автомобиль выбросило на газон.

В результате столкновения пострадали женщина и ее годовалый ребенок, которые были в салоне машины. Их каретой скорой помощи увезли в больницу.

Оба водителя обвиняют друг друга в превышении скорости. Подробности ДТП будут выяснят правоохранительые органы.

Напомним, вчера в ДТП в Черниговской области погибла известный волонтер Марина Шеремет. Автокатастрофа произошла в районе села Носовка. Машина на скорости слетела в кювет и врезалось в дерево. Автомобиль разбился полностью. По словам врача, Марина ударилась головой о боковое стекло.

Кроме этого, мы писали, что недавно на автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.  С помощью гидравлического инструмента бойцы ГСЧС разрезали металлические конструкции искореженного автомобиля ВАЗ и помогли двум пострадавшим выбраться из легковушки.


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Тег ДТП, столкновение, пострадавшие, превышение скорости

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