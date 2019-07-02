В результате ДТП в Днепре пострадала мать с годовалым ребеном
От сильного удара один из автомобилей выбросило на газон
В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись две иномарки. Инцидент случился на перекрестке улиц Казакова и Володи Дубинина. В результате столкновения прострадали два человека. Об этом сообщает dp.informator.
Как сообщает сайт, участниками ДТП стали легковушки KIA и Volvo. По предварительной информации, водитель KIA ехал по главной дороге, а Volvo выезжал с Казакова и не уступил дорогу. От удара второй автомобиль выбросило на газон.
В результате столкновения пострадали женщина и ее годовалый ребенок, которые были в салоне машины. Их каретой скорой помощи увезли в больницу.
Оба водителя обвиняют друг друга в превышении скорости. Подробности ДТП будут выяснят правоохранительые органы.
Напомним, вчера в ДТП в Черниговской области погибла известный волонтер Марина Шеремет. Автокатастрофа произошла в районе села Носовка. Машина на скорости слетела в кювет и врезалось в дерево. Автомобиль разбился полностью. По словам врача, Марина ударилась головой о боковое стекло.
Кроме этого, мы писали, что недавно на автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек. С помощью гидравлического инструмента бойцы ГСЧС разрезали металлические конструкции искореженного автомобиля ВАЗ и помогли двум пострадавшим выбраться из легковушки.
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